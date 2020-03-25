"Шуба от Бабкиной осталась": Стриженову в нелепом наряде подняли на смех

Накануне Екатерина Стриженова стала гостьей программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Для съемок звезда выбрала наряд в стиле 20-х годов прошлого столетия.
Ведущий Иван Ургант спросил в шутку у коллеги, не сошла ли она с ума. "Ну что ты, Катюша, Фицджеральд же давно уехал на вокзал, с которого не возвращаются!" – с иронией отметил он.
В студии знаменитость пояснила, что надела этот костюм по случаю отмены спектакля Дмитрия Астрахана "Леди на день" в Театре Российской армии из-за коронавируса. Наряд, сшитый для постановки Андреем Климовым, так понравился актрисе, что она решила показаться в нем на публике.
Через некоторое время в официальном аккаунте программы в "Инстаграм" появилась совместная фотография Екатерины Стриженовой и Ивана Урганта. В комментариях подписчики разнесли образ телеведущей, назвав его нелепым.
"Стриженова в костюме коронавируса?", "Одеяло могла бы и дома оставить", "Похоже, Киркоров пустил ее в свою гардеробную", "Что за палатка на ней", "Шуба от Бабкиной осталась", – подняли звезду на смех пользователи.
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