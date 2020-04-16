Убившую Началову болезнь теперь нашли у Шишковой

На руках Алены Шишковой заметили странные шишки. Возможно, модель страдает подагрой, которую ранее обнаружили у покойной Юлии Началовой.

Пользователи Сети подозревают, что у Алены Шишковой подагра. На такую мысль наталкивают ее руки, которые выглядят весьма странно. У модели шишки на тыльной части рук. Интересно, что бывшая возлюбленная Тимати тщательно скрывает их на фотографиях, а если руки все же попали в объектив, то она их ретуширует.

Так или иначе, разоблачающие снимки все же удалось найти. Их опубликовали авторы телеграм-канала "НеМалахов".

Напомним, такие шишки были на руках у Юлии Началовой, которая страдала подагрой и впоследствии скончалась. При таком заболевании обмен веществ становится хуже, нарушаются функции почек, а также образуются узлы в суставах. Известно, что болезнь у певицы появилась из-за неудачной пластической операции – импланты в груди не прижились. Началось заражение крови.

Вполне возможно, что и у Шишковой такая же проблема. Не секрет, что модель иногда прибегает к пластическим операциям. К слову, за неестественность экс-возлюбленную Тимати недавно раскритиковала Виктория Боня, которой позже пришлось извиняться за свои слова.