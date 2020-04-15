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Бондарчук снял полуголую Волочкову на Красной площади

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова не скучает в условиях самоизоляции. Скандально известная балерина ударилась в ностальгию.
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Это сейчас Анастасию Волочкову общественность воспринимает как фрика от отечественного шоу-бизнеса. Артистка, оставившая классический балет, известна тем, что при любом удобном случае демонстрирует шпагат.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Также она прославилась благодаря фотосессии, которую сделала несколько лет назад на Мальдивских островах. Эффектная блондинка разделась, прикрыв интимные места камушками, песочком и ракушками. Те фото стали сенсацией.

Теперь артистка дает благотворительные концерты. Она колесит по городам и весям со спектаклем "Балерина в зазеркалье цирка". Нередко в постановках принимают участие детские коллективы.

Несмотря на миролюбие и бескорыстие, Анастасия Волочкова то и дело подвергается травле. В Сети на артистку сыплются обвинения: то она якобы встречается с мужчинами за деньги, то выпивает.

Балерина эти слухи категорически опровергает. Анастасия напоминает, что свою репутацию она заработала тяжелейшим трудом. Даже находясь на карантине из-за коронавируса, Волочкова каждый день тренируется, чтобы не потерять форму. А еще ностальгирует.

Она опубликовала отрывок из клипа, снятого режиссером Федором Бондарчуком. В нем Анастасия Волочкова в классической балетной пачке танцует под бессмертную музыку композитора Петра Чайковского. "Для меня большая честь оставаться единственной балериной, которая танцевала на Красной площади!" – с гордостью сообщила артистка.

Волочкова давно отключила возможность комментирования публикаций в ее официальном аккаунте в социальной сети "Инстаграм", но интернет-пользователи не оставляют ее в покое. Увидев ролик, они рассыпались в комплиментах и отметили, что на видео та просто неузнаваема.

Автор: 15 апреля 2020, 12:04
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