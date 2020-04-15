Бондарчук снял полуголую Волочкову на Красной площади

Анастасия Волочкова не скучает в условиях самоизоляции. Скандально известная балерина ударилась в ностальгию.

Это сейчас Анастасию Волочкову общественность воспринимает как фрика от отечественного шоу-бизнеса. Артистка, оставившая классический балет, известна тем, что при любом удобном случае демонстрирует шпагат.

Также она прославилась благодаря фотосессии, которую сделала несколько лет назад на Мальдивских островах. Эффектная блондинка разделась, прикрыв интимные места камушками, песочком и ракушками. Те фото стали сенсацией.

Теперь артистка дает благотворительные концерты. Она колесит по городам и весям со спектаклем "Балерина в зазеркалье цирка". Нередко в постановках принимают участие детские коллективы.

Несмотря на миролюбие и бескорыстие, Анастасия Волочкова то и дело подвергается травле. В Сети на артистку сыплются обвинения: то она якобы встречается с мужчинами за деньги, то выпивает.

Балерина эти слухи категорически опровергает. Анастасия напоминает, что свою репутацию она заработала тяжелейшим трудом. Даже находясь на карантине из-за коронавируса, Волочкова каждый день тренируется, чтобы не потерять форму. А еще ностальгирует.

Она опубликовала отрывок из клипа, снятого режиссером Федором Бондарчуком. В нем Анастасия Волочкова в классической балетной пачке танцует под бессмертную музыку композитора Петра Чайковского. "Для меня большая честь оставаться единственной балериной, которая танцевала на Красной площади!" – с гордостью сообщила артистка.

Волочкова давно отключила возможность комментирования публикаций в ее официальном аккаунте в социальной сети "Инстаграм", но интернет-пользователи не оставляют ее в покое. Увидев ролик, они рассыпались в комплиментах и отметили, что на видео та просто неузнаваема.