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Подозрение на коронавирус: у Васильева диагностировали пневмонию

Александр Васильев. Фото: www.globallookpress.com
Недавно стало известно о том, что у Надежда Бабкина слегла с пневмонией. Вслед за ней, тот же диагноз поставили ее коллеге Александру Васильеву. 

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О том, что у историка моды диагностировали двустороннее воспаление легких, рассказала юрист Екатерина Гордон. Она также отметила, что театральный художник сдал необходимый анализ на коронавирус. На данный момент, тест еще не готов.

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"Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией. Я вовсе не паникер, и, откровенно говоря, понимаю, как и все образованные люди, что переболеть должна большая часть общества. Но ради старшего поколения в моей семье я все-таки сдам анализ", – заявила Гордон в беседе с "Комсомольской правдой". 

По данным издания, модельер старался не выходить из дома, находясь на самоизоляции. Он только несколько раз в день выгуливал собаку возле дома. Кроме того, с Надеждой Бабкиной он тоже давно не контактировал, потому что долгое время был на карантине после поездки в Португалию.

А вот состояние Бабкиной оставляет желать лучшего. Сейчас эстрадная певица находится в инфекционном боксе. Кроме того, исполнительницу ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких.

Автор: 12 апреля 2020, 11:00
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Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гостья
Ответить
И у этого пневмония! У всех обычных людей корона вирус, а у всей тусовки-это назвается пневманией!
1

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