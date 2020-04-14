Стали известны первые слова очнувшейся после комы Бабкиной

Вышедшая из комы певица быстро идет на поправку. Ее состояние уже не вызывает опасений. Очнувшись, Надежда Бабкина обрадовала окружающих позитивным настроем.
По словам очевидцев, первое, о чем спросила 70-летняя исполнительница певица, когда очнулась, где она была все это время. А узнав, что пролежала без сознания целую неделю, сильно удивилась.
Сразу после этого Надежда Бабкина заметила, что "должна быть сильно голодна". Артистка попросила жареной картошки с грибами и квашеной капусты, сообщает "Московский комсомолец". Однако, вспомнив о диете, звезда решила повременить с любимыми блюдами.
Настроение у Надежды Бабкиной боевое. Почти сразу после пробуждения она поинтересовалась, как обстоят дела в театре "Русская песня". Врачи уверены, что певица быстро поправится, поскольку является сильной женщиной.
О госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Артистку положили в одну из частных клиник с диагнозом "пневмония" и подозрением на коронавирус 1 апреля. Ее ввели в кому для эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких. Анализы на COVID-19 показали отрицательный результат.
Как писали "Дни.ру", знаменитость лежит в частной клинике. Надежда Бабкина находится не в обычной палате, а в изолированной, куда простым людям вход воспрещен. Родственники звезды внесли 300 тысяч залога, чтобы певицу приняли в больницу. Палата обходится в 25 тысяч рублей в сутки.
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