Скрывающую округлившийся живот Елку заподозрили в беременности

Поклонники крайне обеспокоены этим фактом. Ведь как бы молодо не выглядела женщина, с годами вероятность завести наследников все больше снижается. Поэтому фанаты с нетерпением ждут заявления об интересном положении светской львицы.
Накануне обожатели Елки подумали, что у них, наконец, появился повод для радости. Как оказалось, на днях исполнительница выступала на дне рождения знаменитого промоутера Константина Сидоркова. Для выхода на сцену артистка выбрала черную водолазку и обтягивающие кожаные штаны с высокой талией. Завершила аутфит толстая цель из белого драгоценного металла на ее шее.
Внимательные поклонники тут же обратили внимание на округлившийся животик певицы Елки. После этого в Сети появились слухи о возможной беременности светской львицы.
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Вчера была съемка, на которой выступали почти все артисты @velvetmusic В сотый раз порадовалась, что наши фанклубы не просто поддерживают всех нас, а уже давно перемешались, дружат между собой и общаются. Пусть так будет. Мы реально разные, с разной музыкой но одинаковой любовью к ней. И у нас гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд��
Тем не менее, пока рано говорить, правда ли это. Ведь вполне вероятно, что исполнительница просто-напросто сытно поела во время торжества. Ведь мало кто может отказаться от вкуснейших угощений, которыми, несомненно, был заставлен весь праздничный стол.
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