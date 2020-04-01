"Было шесть выкидышей": борющаяся за наследство мужа Рынска откровенно о беременности

Недавно Божена Рынска рассказала, что стала мамой. Ребенок родился от суррогатной матери. Однако журналистка испытала многочисленные трудности перед тем, как появилась наследница.

Божена Рынска стала мамой в начале марта. Новорожденную девочку назвали Женей. Сейчас журналистка решила показать общественности наследницу, а также рассказать журналу Hello!, какие трудности ей пришлось испытать на пути к материнству. Интервью вдова Игоря Малашенко дала Светлане Бондарчук.

Оказалось, прибегнуть к услугам суррогатной матери Рынска решила из-за серьезного заболевания крови. Когда-то журналистке диагностировали генетическую тромбофилию, при которой сложно выносить ребенка.

Но эмбрионы у женщины, которая должна была родить наследника для Божены и ее супруга, не приживались.

"Мы меняли сурмам, но это не помогало. У нас было шесть выкидышей у сурмам", – рассказала Рынска.

После смерти супруга Божена обратилась к профессионалам, чтобы те сами нашли хорошую суррогатную мать. В итоге подходящая женщина нашлась в Карелии. Там хорошая экология, которая не влияет негативно на здоровье.

Интересно, что Рынска не знакома с суррогатной матерью. Она не стала контактировать с женщиной во избежание возможных шантажей.

Напомним, Божена сейчас судится с бывшей женой своего умершего супруга за долю в наследстве, ведь Малашенко не вписал журналистку в завещание. После рождения дочери Рынска удвоила требуемую сумму.