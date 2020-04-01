"Было шесть выкидышей": борющаяся за наследство мужа Рынска откровенно о беременности

Божена Рынска стала мамой в начале марта. Новорожденную девочку назвали Женей. Сейчас журналистка решила показать общественности наследницу, а также рассказать журналу Hello!, какие трудности ей пришлось испытать на пути к материнству. Интервью вдова Игоря Малашенко дала Светлане Бондарчук.
Оказалось, прибегнуть к услугам суррогатной матери Рынска решила из-за серьезного заболевания крови. Когда-то журналистке диагностировали генетическую тромбофилию, при которой сложно выносить ребенка.
Но эмбрионы у женщины, которая должна была родить наследника для Божены и ее супруга, не приживались.
"Мы меняли сурмам, но это не помогало. У нас было шесть выкидышей у сурмам", – рассказала Рынска.
После смерти супруга Божена обратилась к профессионалам, чтобы те сами нашли хорошую суррогатную мать. В итоге подходящая женщина нашлась в Карелии. Там хорошая экология, которая не влияет негативно на здоровье.
Интересно, что Рынска не знакома с суррогатной матерью. Она не стала контактировать с женщиной во избежание возможных шантажей.
Напомним, Божена сейчас судится с бывшей женой своего умершего супруга за долю в наследстве, ведь Малашенко не вписал журналистку в завещание. После рождения дочери Рынска удвоила требуемую сумму.
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