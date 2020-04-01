"Через постель": Волочкова заявила о домогательствах со стороны влиятельного мужчины

Анастасия Волочкова рассказала, что в ее жизни был эпизод домогательства от известного мужчины. Балерина вспомнила период работы в театре.

Роковым моментом в судьбе звезды стала смена руководства Мариинки. Директор балета Махар Вазиев пришел к власти и сразу показал свое истинное лицо тирана. Как уверяет артистка, мужчина публично заявил, указывая на юную Анастасию Волочкову, что она будет его.

Девушка отметила, что даже сейчас для нее такая постановка вопроса звучит дико. В тот период у молоденькой балерины начинались отношения с солистом театра Фарухом Рузиматовым. Однако танцовщица уверяет, даже в случае, если бы тогда была свободна, она не стала бы строить карьеру на интимных отношениях с мужчиной. "Как теперь выражаются – "через постель", – уверяет Анастасия.

Как рассказала Волочкова в своей книге "Плата за успех", Вазиев часто вызывал ее для "личных" бесед и делал недвусмысленные намеки. Также мужчина претендовал на гонорары балерины. Однако юная Настя на все его предложения отвечала твердым "нет".

Волочкова уверяет, что вырваться из порочного круга смогла самостоятельно. Она наладила контакты с другими театрами и в итоге покинула Мариинку. Махар Вазиев принуждал танцовщицу написать заявление по собственному желанию, но звезда сделала по-своему. Анастасия честно сообщила, что уходит из театра по причине невыносимых условий, которые ей создал директор балета. "По сей день это заявление хранится в отделе кадров", – цитирует танцовщицу "Комсомольская правда".