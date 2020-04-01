"У нас общие пристрастия": Киркоров заласкал красавчика Лазарева

Филипп Киркоров готовил Сергея Лазарева для поездки на "Евровидение" в 2019 году. А сегодня на своей странице в социальной сети "Инстаграм" король российской эстрады написал: "Пусть везде, где будешь ты, всегда будет праздник! Иди по жизни смело! Отменного здоровья и бодрого настроения! И не забывай в суете жизни о простых радостях, ведь самое прекрасное, что есть у человека, это те ценности, которые нельзя купить – искренность, любовь, понимание и поддержка!"
"Живи в постоянном ощущении гармонии с собой и с миром, – посоветовал Киркоров. – И чтобы быть в балансе, необязательно отписываться от друзей – так не удалишь моменты жизни. Уж поверь мне как другу и наставнику".
Напомним, что некоторое время назад Лазарев "обнулил" свой аккаунт. Он уделяет социальным сетям меньше времени, предпочитая реальную жизнь и своих детей.
"Я рад, что нас объединяет крепкая дружба, успешные мгновенья и пристрастие к музыке!" – заключил Киркоров. Пост он сопроводил фотографией, на которой обнимает счастливого Сергея. И внушительная разница в возрасте (Киркорову в апреле стукнет 53 года) крепкой мужской дружбе не мешает.
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