Грудь Собчак подверглась удалению: на такое нельзя смотреть

Телеведущая Ксения Собчак всегда умела эпатировать публику. Рядовой зритель без труда вспомнит выходки звезды в самом расцвете ее сил.
Даже спустя много лет после участия в скандальном проекте "Блондинка в шоколаде" знаменитость не перестает удивлять. В феврале Собчак обнародовала с социальной сети "Инстаграм" весьма пикантный снимок.
На фото светская львица предстала с голой грудью. Компанию ей составили певица Глюк'oZa и дизайнер Яна Расковалова, пишет Пятый канал.
Стоит отметить, что "Инстаграм" ведет довольно строгую политику фильтрации контента. Призывы к насилию, романтизация истязаний своего тела похудением, а также излишне откровенные фото недопустимы.
По этой причине самолюбование Собчак закончилось вполне логично: социальная сеть заблокировала ее резонансный пост. Кроме того, звезда не сможет проводить прямые трансляции для поклонников в течение неопределенного срока, отмечает издание "Вечерняя Москва".
Ранее сообщалось о том, что Ксения Собчак запустила себя во время карантина. Звезда лишилась возможности пользоваться услугами визажистов и стилистов. Собчак разметила в "Инстаграм" фото, где запечатлена с растрепанными волосами. "Третий день без укладки", – посетовала телеведущая.
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