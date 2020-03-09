Макеева впервые показала лицо мужа

Актриса впервые показала cвоего мужа Александра. В личном микроблоге знаменитость опубликовала фотографию, сделанную год назад во время отдыха на Мальдивских островах.
"У вас было такое, когда ты просыпаешься дома и расписан график на 2 недели вперед, а через 2 часа у тебя уже билеты на Мальдивы и ты даже еще не осознал, что надо собрать чемодан?", – поинтересовалась у своих поклонников Анастасия Макеева.
Отметим, что это первый снимок, на котором можно разглядеть лицо избранника актрисы. Знаменитость предпочитает не делиться с поклонниками подробностями нового брака.
Снимок стал сенсацией в Сети. В комментариях к посту поклонники отметили, что влюбленные замечательно выглядят вместе. "Красивая пара", – написал один из комментаторов.
Напомним, Анастасия Макеева была замужем трижды. Брак с актером Петром Кисловым продлился лишь один год. Вторым супругом актрисы стал композитор Глеб Матвейчук. Они прожили вместе с 2010 по 2016 год.
В начале прошлого года звезда узаконила отношения с Александром Саковичем. Известно, что избранник моложе актрисы на пять лет. Он окончил Академию госслужбы и работает адвокатом, уточняет "ВокругТВ".
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