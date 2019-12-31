"Сосочки вверх": актриса Макеева снялась без лифчика

После замужества Анастасия Макеева заметно раскрепостилась. Артистка стала сниматься в фотосессиях одна откровеннее другой, делиться счастьем, давать интервью, в которых откровенно комментирует развод с Глебом Матвейчуком.
А теперь она обнародовала кадр, где снята в серой майке и джинсах. Изюминкой снимка стали соски, задорно проглядывающие сквозь ткань. "Во-первых, мне так удобно😂 Во-вторых, это красиво В-третьих, не нарушается кровообращение и сосочки вверх✊(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заявила Анастасия Макеева.
В подтверждение своих слов она выложила рисунок, на котором показана схема эксперимента, доказывающего, будто ношение бюстгальтера негативно влияет на грудь.
Напомним, что о замужестве Макеевой стало известно в январе. "Во избежание домыслов и противоречивых сообщений официально заявляю: кольцо на моем безымянном пальце не просто так. Да, я вышла замуж! За хорошего человека! И сегодня я счастлива!" – подтвердила слухи актриса в "Инстаграм".
Она уточнила, что вышла замуж еще в ноябре 2018 года, но предпочитала не распространяться о радостных переменах в жизни, считая, что счастье любит тишину.
Ранее Анастасия Макеева состояла в браке с композитором, исполнителем и актером Глебом Матвейчуком. Отношения прекратились спустя несколько лет после регистрации. О бывшем муже актриса высказалась в недавнем интервью: "Я вышла замуж за очень скромного человека, талантливого композитора, к которому испытывала чувство, восхищение, мечтала создать с ним крепкую семью. Но все меняется, люди меняются. Мы прошли огонь и воду, а медные трубы – нет…"
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