"Бокала не нашлось?": Брежнева озадачила россиян странным поступком

Знаменитость отметила Международный женский день концертом в Майами. "Настроение – праздник! Всех вас обнимаю, мои прекрасные!", – обратилась к подписчикам Вера Брежнева на своей странице в "Инстаграме".
Свое послание певица сопроводила черно-белой фотографией. На снимке исполнительница запечатлена в белой рубашке, черном галстуке и брюках. Звезда сидит на столе и пьет алкоголь из туфли.
Как оказалось, не все поклонники оценили смелую идею Веры Брежневой. Они посчитали поступок артистки неразумным. "Негигиенично", "Грязно же", "Бокала не нашлось?", – поделились мыслями комментаторы.
Поклонники поспешили поддержать исполнительницу. "Вера всегда выглядит потрясающе", "Крутое фото", "С 8 марта, Вера! Счастья и красивой весны! Фото как всегда огонь!", – написали пользователи.
Несколько дней назад Вера Брежнева приняла участие в юмористическом ютуб-шоу Comment out. Оппонентом бывшей солистки группы "ВИА Гра" стал телеведущий Сергей Светлаков.
Артистку поставили перед выбором: написать оскорбительный комментариях в соцсетях Игоря Николаева, либо вытерпеть неприятную процедуру – вакуумный массаж. Певица не захотела ссориться с композитором и мужественно перенесла испытание.
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