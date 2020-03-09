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"Бокала не нашлось?": Брежнева озадачила россиян странным поступком

Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева необычным образом поздравила женщин с 8 марта. Идея певицы смутила многих поклонников.
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Знаменитость отметила Международный женский день концертом в Майами. "Настроение – праздник! Всех вас обнимаю, мои прекрасные!", – обратилась к подписчикам Вера Брежнева на своей странице в "Инстаграме".

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 Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Свое послание певица сопроводила черно-белой фотографией. На снимке исполнительница запечатлена в белой рубашке, черном галстуке и брюках. Звезда сидит на столе и пьет алкоголь из туфли.

Как оказалось, не все поклонники оценили смелую идею Веры Брежневой. Они посчитали поступок артистки неразумным. "Негигиенично", "Грязно же", "Бокала не нашлось?", – поделились мыслями комментаторы.

Поклонники поспешили поддержать исполнительницу. "Вера всегда выглядит потрясающе", "Крутое фото", "С 8 марта, Вера! Счастья и красивой весны! Фото как всегда огонь!", – написали пользователи.

Несколько дней назад Вера Брежнева приняла участие в юмористическом ютуб-шоу Comment out. Оппонентом бывшей солистки группы "ВИА Гра" стал телеведущий Сергей Светлаков.

Артистку поставили перед выбором: написать оскорбительный комментариях в соцсетях Игоря Николаева, либо вытерпеть неприятную процедуру – вакуумный массаж. Певица не захотела ссориться с композитором и мужественно перенесла испытание.

Автор: 9 марта 2020, 12:35

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Хорошо, хлоть не с унитаза! Хохлухи развлекаются, то раздеваются до трусов и без трусов, то сиськи вывалят! Порывай-королева, Куек-лорак, Галушко-брежнева, Настя каменских, лолита,,,,
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