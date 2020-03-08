Звезда "Холостяка" пострадала на отдыхе с возлюбленным

Ищущая любовь на канале ТНТ Лиза Адаменко получила травму во время отдыха в Барселоне. Там она была замечена с возлюбленным.

Кажется, модель Лиза Адаменко играет на два фронта. Сейчас в эфире идет новый сезон проекта "Холостяк", где девушка борется за сердце героя шоу Антона Криворотова. Однако это ей не мешает прогуливаться по Европе с бойфрендом.

С Кириллом Дубровиным Лиза встречалась еще до "Холостяка". Известно, что и во время съемок она созванивалась с возлюбленным. Недавно они вместе были замечены на отдыхе в Барселоне, где произошел неприятный инцидент.

Модель хотела сделать снимок с местной достопримечательностью, но, когда она стала пятиться назад, подскользнулась. Кирилл рассказал изданию StarHit, что Лиза находилась на двухметровой стене. С нее Адаменко и сорвалась.

Дубровин сразу же вызвал бригаду скорой помощи. По приезду медики госпитализировали Лизу. Выяснилось, что травма не слишком серьезная.

Напомним, о Лизе Адаменко СМИ активно начали писать после того, как она в 18 лет вышла замуж за 55-летнего топ-менеджера "Лукойла" Валентина Иванова. Брак просуществовал недолго. Модель обвиняла супруга в насилии.