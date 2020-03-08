Мария Миронова втоптала в грязь экс-возлюбленного

Мария Миронова продолжает скрывать не только свои нынешние отношения. Актриса также отрицает связь с врачом-онкологом из Москвы. Она называет его не иначе как влюбленным фанатом.

Ранее 45-летняя актриса Мария Миронова рассказывала прессе, как ее преследовал молодой поклонник из Москвы. Якобы мужчина влюбился в нее и дает прохода. Речь идет о Дмитрии Барановском, который утверждает совершенно обратные вещи. Он не может понять, почему Миронова не признает их отношений, которые продлились почти полгода.

Находясь рядом с Марией, Дмитрий не мог проявлять к ней чувства открыто, пишет StarHit. Близость между ними случалась, когда они оставались за закрытыми дверями или на отдыхе за границей, где актрису никто не знает. Барановский приводит в качестве доказательств совместные снимки с Марией, а также личную переписку.

Также врач якобы делал подарки своей возлюбленной. Однажды Миронова получила от него винтажные серьги с бриллиантами за два миллиона рублей, а также дорогой автомобиль марки "Мерседес". Он был настолько близок с Марией, что жил в ее пятикомнатной квартире.

Но расстаться паре пришлось из-за постоянных ссор. Дмитрий рассказывает, что актриса часто выходила из себя, бросалась вещами.

"В гневе Маша бывает очень импульсивной, мне хорошо доставалось. Она меня не била, конечно, но, однажды, мне лесенкой прилетело. А в один день она вдруг сказала: "Ты здесь больше жить не будешь, ты мне осточертел", – признался онколог в передаче "Ты не поверишь".

Напомним, недавно Мария Миронова стала матерью во второй раз. По слухам, отцом мальчика может быть актер Андрей Сорока, отношения с которым звезда скрывает.