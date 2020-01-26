Миронова пожаловалась на трудности материнства

В прошлом году Мария Миронова родила сына. 46-летняя знаменитость рассказала о трудностях материнства.

В минувшую пятницу, 24 января, прошла церемония вручения кинопремии "Золотой орел". В числе гостей оказалась дочь народного артиста РСФСР Андрея Миронова. 46-летняя звезда была номинирована на лучшую женскую роль второго плана за картину "Громкая связь".

Актриса Мария Миронова была приятно удивлена, когда узнала о том, что ее игру высоко отметили. Однако она допускает, что к этому решению могло подтолкнуть известие о недавнем пополнении в семье. Якобы таким образом актрису решили поддержать.

Подробностями воспитания малыша Мария Миронова поделилась с журналистами. "Маленький ребенок – это, конечно, прекрасно, но сложно. Ведь в определенном возрасте уже сложнее идут эти процессы. Старший сын обожает брата, но у него уже своя жизнь, и я справляюсь без его помощи", – пожаловалась она в беседе с Teleprogramma.pro.

Напомним, отцом ребенка стал четвертый супруг артистки Андрей. Мария Миронова длительное время скрывала своего нового избранника от СМИ. Известно, что мужчина является директором по развитию российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями.