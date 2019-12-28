"Экстремальные": Миронова откровенно о родах

В разговоре с журналистами звезда отечественного шоу-бизнеса рассказала, что день, когда ее второй сын Федор появился на свет, был чрезвычайно тяжелым. Накануне перед этим почил близкий для семьи человек – Марк Захаров, поэтому актриса очень переживала по поводу случившегося. Роды у нее начались буквально спустя полтора дня после смерти Марка Анатольевича.
"Когда все началось, я была ошалевшая. У меня роды вообще в этот раз были панические. Начались они с воскресенья на понедельник, и врач, ради которого я отправилась в Грецию, был за двести километров от Афин в своем загородном доме на море", – вспоминает актриса.
Она добавила, что когда они с супругом прибыли в клинику, то их встретило пять специалистов, ни один из которых не говорил на уверенном английском. Андрею пришлось связываться с переводчиком, чтобы донести до медиков просьбу жены не вводить ей общий наркоз.
"Да, эти роды были экстремальными. Можно сказать, с перепугу я родила сама. Когда врач доехал, поздно было что-либо делать… ", – уже с улыбкой комментирует ситуацию Мария в разговоре с журналистами издания "7 дней".
Популярные темы форума
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
ЁЛКА настоящая или искусственная?
Что мне делать.....
Невеста, с Новым Годом!
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Страшно рожать от мужика без работы
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
Почему вы все такие страшные
Ищу себе жену узбечку от26 до30