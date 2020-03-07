В три раза: у Кудрявцевой после скандала "раздуло" нос

Минувшая неделя для блондинки была наполнена эмоциями: знаменитость узнала о смещении с должности ведущей музыкальной премии не от руководства "Муз-ТВ", а из новостей. Лера Кудрявцева обиделась из-за того, что директор канала Арман Давлетьяров не сообщил ей о переменах лично. Знаменитость расценила такое поведение медиаменеджера как предательство.
Конфликт звезды и телеканала стал резонансным. Обыватели разделились на два лагеря: одни поддерживали Кудрявцеву, другие отмечали, что 48-летней диве давно пора уступить дорогу молодым коллегам.
Лера Кудрявцева решила не расстраиваться из-за случившегося. Более того, знаменитость с юмором ответила тем, кто указывал на ее возраст.
В личном "Инстаграм" ведущая опубликовала селфи. Оно обработано в фоторедакторе, программа раза в три увеличила нос Леры.
"Короче, ладно, решила выложить хоть одну фотографию без фотошопа и фильтров. Как есть", – сострила Кудрявцева.
После звезда посетовала, что у нее обгорел на солнце нос. "48 лет все-таки как-никак. Пенсия. Отдыхаю, как могу", – резюмировала знаменитость.
Добавим, что буквально на следующий день после скандального разрыва с "Муз-ТВ" Лера Кудрявцева получила предложение он НТВ. Уже известно, что дива может рассчитывать на официальный контракт с телеканалом.
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