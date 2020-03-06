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"Что вы нас оскорбляете?": ведущей Арине Шараповой пришлось оправдываться

Арина Шарапова. Фото: instagram.com/arinasharapova1tv_official/
Арина Шарапова оказалась в неловкой ситуации во время съемок передачи на Первом канале. Известная ведущая уронила цветы у ларька, а потом ляпнула лишнее.
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Арина Шарапова делала очередной сюжет. На сей раз он касался праздника 8 Марта, который наступит совсем скоро. А какой Международный женский день обходится без акации серебристой (то, что в народе называется мимозой) и тюльпанов?

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Арина Аяновна Шарапова

Арина Аяновна Шарапова телеведущая, журналист

Чтобы сделать съемки поэффектнее, Шарапова решила поднять ведро и продемонстрировать цветы, однако они оказались искусственными. Ожидая ощутить другой вес, Арина уронила тюльпаны.

"Ужас ужас ужас (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)!!! Я рассыпала Цветы!!!! В 7.30 утра!! Вот так бывает 😅😅😅😅😅😅. Доброе утро!!!" – сообщила Шарапова, разместив видео своего казуса.

Ведущая начала запихивать цветы в ведро. Вскоре появилась продавщица и стала помогать ей, а потом, сказав: "Отойди, пожалуйста", сама принялась убирать тюльпаны, рассыпанные по грязным ступенькам. Арина извинилась и отметила, что цветочница прославилась, снявшись для Первого канала.

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Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv_official)

Позже ведущая обнародовала другое видео. "Продолжение сериала "Истории у цветочного магазина"– серия 2. Не то что не упали Цветы – поднять было не возможно – продавцы подготовились..." – сказала она, предприняв вторую попытку поднять ведро с тюльпанами. Цветы были настоящими, в наполненной водой емкости, поэтому Арине не удалось оторвать ее от земли.

На этом история не закончилась. Ведущая выложила еще один ролик. Войдя в цветочный магазин, Шарапова изумилась аромату. "Все эти красивые цветы... Ах... Они не подарят мне их, нет..." – выдохнула она.

Цветочница немедленно отреагировала: "Почему нет? Что вы нас оскорбляете?" Телеведущая рассмеялась и заверила, что никого не оскорбляет, а затем продемонстрировала ассортимент и похвалила магазин.

"Истории у цветочного магазина. Серия 3. Все. Пью чай со своими новыми подружками-цветочницами!! С наступающими!!!" – завершила предпраздничный рассказ Арина Шарапова в своем инстаграм-аккаунте.

Автор: 6 марта 2020, 09:08
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