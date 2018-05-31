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"На Расторгуева похож": Шарапова показала взрослого сына

Арина Шарапова. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Телеведущая Арина Шарапова показала поклонникам взрослого наследника. Фанаты отметили, что мужчина вырос копией знаменитой матери.

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В своем Instagram Арина поделилась снимком, на котором запечатлена в питейном заведении в обнимку с импозантным молодым мужчиной. Светящаяся от счастья женщина прильнула к груди высокого брюнета, а он тем временем что-то ей говорит. Под фото звезда кратко написала "Сыночек" и добавила множество смайликов в виде сердечек.

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Арина Аяновна Шарапова

Арина Аяновна Шарапова телеведущая, журналист

Пользователи Сети были очень удивлены, ведь Шарапова редко балует любопытных фанатов снимками членов своей семьи. Некоторые даже не знали, что у телезвезды есть дети.

"Ого, сыночек !!! 😤😲🤗💪👏👏👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот не написали бы что сыночек,подумала что муж,уж очень хорошо выглядите🌷🌷🌷", "Как же он похож на Вас....", "Сынище", "Ого...какой большой)))", "На Расторгуева похож", – восхищались почитатели.

Телеведущая часто выкладывает в Сеть интересные фото с бекстейджа съемок или светских мероприятий. Обычно ее посты жизнерадостны, просты и лишены наигранности – в соцсетях Шараповой редко можно встретить снимок, ретушированный фотошопом, поэтому поклонники любят следить за страничкой Арины.

Добавим, что Шарапова замужем уже четвертый раз. В первом браке у Арины родился сын Данила. Мужчине сейчас 36 лет, он, как и знаменитая родительница, связал свою жизнь с экраном – занимается медиаменеджментом и телепродюсированием. У Арины Шараповой двое внуков – Никита и Степан, сообщает Teleprogramma.pro.

Автор: Руслана Алексеева31 мая 2018, 19:12
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