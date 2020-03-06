Лера Кудрявцева объявила об уходе: С таким свинским отношением мириться не буду

После скандала с генеральным директором телеканала МУЗ-ТВ Лера Кудрявцева пообщалась с журналистами. Она объявила о том, что приняла решение уйти.

На днях стало известно, что ведущими ежегодной церемонии награждения премии МУЗ-ТВ будут Александр Ревва, Максим Галкин, Ксения Собчак и Ольга Бузова. Интересно, что звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" заменила другую ведущую – Леру Кудрявцеву, которая неизменно участвовала в шоу.

Сама Лера сообщила, что узнала о своем отлучении от грандиозного мероприятия от СМИ, и выразила удивление, почему ей это не мог сообщить сам генеральный директор телеканала Арман Давлетяров, хотя они всегда хорошо общались и даже живут по соседству. Телеведущая всегда считала его своим другом, и для нее эта новость стала ударом. Разразился скандал.

В результате Лера Кудрявцева решилась на важный поступок – она собирается покинуть телеканал, которому отдала более 20 лет жизни. "Решение мною уже принято. Потому что иногда один гадкий поступок говорит обо всем", – заявила популярная телеведущая.

Она отметила, что у нее на 15 марта запланирована съемка на канале, но очевидно, что она уже не состоится. "На МУЗ-ТВ я вела программу чисто за символическую плату – по дружбе, так сказать, это была как своеобразная ностальгия. Договаривалась специально с НТВ, где работаю, мол не могу бросить то – родное и близкое. Но с таким свинским отношением мириться не буду", – цитирует Леру Кудрявцеву Starhit.

Телеведущая сообщила, что находится сейчас не в Москве, но как только окажется в столице, то официально объявит об уходе. Она не стала скрывать, что расстроена из-за этой ситуации. Лера сообщила, что Арман ей несколько раз звонил после того, как она дала свой первый комментарий репортерам. Но она с ним разговаривать не стала. "Больше нет желания общаться с псевдо-друзьями, которые делают вид и хитрят, что не понимают о чем речь", – объяснила Кудрявцева.

Она прокомментировала слух о том, что якобы от нее отказались из-за ее завышенного гонорара. Однако сама блондинка заявила, что эта информация не соответствует действительности. По ее словам, с ней этот вопрос никто не обсуждал. Лера Кудрявцева объяснила, что если бы Арман Давлетяров ей прямо все сказал, то она бы все поняла и приняла и даже "еще бы и подсказала". "Если учесть то, что сама давно говорила, мол, нужно привлекать молодых", – заявила телеблондинка.