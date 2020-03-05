"Альфонс, денег нет": Дава раскрыл тайну отношений с Бузовой

Артист поделился секретом о том, как ему удалось завоевать сердце самой популярной девушки страны. Он признался, что их отношения завязались после съемок молодого исполнителя в клипе у певицы. Сразу после работы над видео девушка улетела сниматься в проекте "План Б", а парень продолжил ей писать и старался сделать приятное – например, присылал букеты цветов.
С появлением в жизни Ольги Бузовой он чувствует невероятную поддержку, рассказывает Давид Манукян. "Я такой человек, которому нужна женская энергия, которая подталкивает тебя", – признается артист. Мужчина спокойно относится к хейтерам и считает, что не должен доказывать каждому, что его отношение к знаменитой пассии искреннее. "Ну пишут многие "альфонс, денег нет". Я сделал трек про это, где прикалываюсь над этим, скоро выйдет. Мне смешно", – с улыбкой делится артист.
Кстати, девушка переехала к своему возлюбленному, а не он к ней, как думали многие. Парень рассказал, что специально снял квартиру в том же доме, где жилье Бузовой, чтобы ей было удобно. Дава признался, что никогда в своей жизни не брал у девушки денег, даже несмотря на то, что популярная певица и телеведущая зарабатывает намного больше.
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