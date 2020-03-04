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"Грех жаловаться!": директор "Муз-ТВ" заткнул рот обиженной Лере Кудрявцевой

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Генеральный директор "Муз-ТВ" Арман Давлетяров решил прокомментировать скандал, который развернулся после объявления ведущих премии музыкального телеканала. Он не понял возмущения Леры Кудрявцевой.
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Ранее стало известно, что поп-дива Ольга Бузова впервые станет одной из ведущих "Премии Муз-ТВ". Однако в этом списке не появилась Лера Кудрявцева, которая многие годы вела церемонию. Общественность стала подозревать, что ее попросту заменили на звезду "Дома-2".

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Позже Лера Кудрявцева решила высказаться по этому поводу. Оказалось, телеведущая была шокирована новостью. В итоге она обиделась на руководство музыкального телеканала.

"Не ожидала, что телеканал, на котором я тружусь долгие годы <...> даже не поставил меня в известность о таких изменениях. Мне кажется, это подлость", – прокомментировала тогда Кудрявцева.

Узнав, что телеведущая негодует по поводу ее замены на главной музыкальной премии страны, генеральный директор телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров решил заступиться за Ольгу Бузову и внести ясность в происходящее. Он отметил, что Лера не имеет никаких долгосрочных контрактов, а изменение состава ведущих на церемонии он назвал нормальной практикой. В этом году также не принимают участие в качестве ведущих Настя Ивлеева, Михаил Галустян и Дмитрий Нагиев, которые были задействованы ранее на тех же условиях, что и Кудрявцева.

"Лично мне была непонятна обида Леры вдвойне – ведь благодаря "Муз-ТВ" она стала визитной карточкой музыкального телевидения в России, ей всегда давали лучшие проекты. Ей грех на что-то жаловаться, и уж тем более упрекать в чем-то нас!" – пояснил Давлетяров в интервью порталу Super.

Напомним, "Премия Муз-ТВ" состоится 5 июня 2020 года. Компанию Ольге Бузовой составят Ксения Собчак, Максим Галкин и Александр Ревва. 

Автор: 4 марта 2020, 17:18

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Реально, назвать позорище Российское бузиху поп дивой,это какой мозг надо иметь!Журналюги дней,что вы там такое забиристое курите на досуге?
Гость
Ответить
"поп-дива Ольга Бузова " - Серьезно? ДИВА ??? Жесть.
1

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