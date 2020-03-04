Безопасность сына принца Гарри и Меган Маркл под угрозой

Бывший охранник принцессы Дианы поделился опасениями насчет безопасности сына принца Гарри и Меган Маркл. По его мнению, из-за шумихи они привлекли много лишнего внимания.

Сыну принца Гарри и Меган Маркл может грозить опасность, поскольку его родители отказались от звания членов королевских семей. Бывший сотрудник лондонской полиции Кен Уарфе в интервью телепрограмме Good Morning Britain сказал, что Елизавете II и принцу Чарльзу необходимо задуматься о субсидировании охраны Меган, Гарри и Арчи. Это не станет чем-то из ряда вон выходящим, считает Уарфе, ведь королева финансирует охрану дочерей опального принца Эндрю.

Он также отметил, что не следует прибегать к услугам частных охранных агентств. Кен Уарфе вспомнил гибель принцессы Дианы, безопасность которой была доверена недостаточному количеству людей.

На охрану Меган, Гарри и Арчи тратится порядка одного миллиона фунтов стерлингов в год. Средства выделяются из налогов. Другие источники не согласны с этой суммой и уверяют, что безопасность пока еще королевской семьи обходится в 20 миллионов. До 31 марта 2020 года часть расходов на себя берут власти Канады, куда уехали принц Гарри и Меган с сыном после отказа от королевских привилегий 8 января.

Напомним, семья отказалась от финансирования из госбюджета и решила стать более независимой.