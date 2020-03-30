Стал известен результат теста на коронавирус у Винокура

Около недели назад народ был потрясен известием, что Лев Лещенко госпитализирован в московскую больницу с подозрением на китайскую инфекцию. Артиста даже пришлось положить в реанимацию, однако сейчас его состояние удалось стабилизировать. Как оказалось, певец недавно вернулся с гастролей по Америке, однако пренебрег мерами безопасности и отправился на вечеринку к сестре Игоря Крутого. Пренебрегший карантином Лещенко уже тогда был нездоров – он признавался в тот день, что чувствует слабость.
Владимир Винокур долго защищал друга, заверяя прессу, что с певцом все в порядке. А потом, когда информация о тяжелой болезни народного артиста подтвердилась, забеспокоился и сам.
Мужчина решил обезопасить себя и родных, поэтому вызвал на дом медиков, которые провели экспресс-тест на коронавирус. К счастью, он оказался отрицательным.
"Должен поделиться с вами радостным событием!" – заявил Винокур в своей соцсети.
Он прикрепил несколько фотографий с врачами и показал процесс забора биологического материала для анализа. Также артист пожелал своим подписчикам здоровья и призвал их беречь себя.
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Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Сидим дома!Люди ваше мнение
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Мы победим коронавирус?
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