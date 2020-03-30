"Никогда не был мальчиком": стилист Пугачевой призвал Киркорова признаться в гомосексуальности

Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
партнеры
Четверг
2 апреля
Лента новостей
23:49
Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии
21:21
"Совсем иная реальность": у изнеможденного карантином Билана опустились руки
21:04
"Новая возможность": назван неожиданный итог эпидемии коронавируса
21:02
"Хватит освиневать!": Гузеева решилась на кардинальные меры из-за карантина
21:01
Тихий ужас: тяжелая болезнь сделала Лазареву неузнаваемой
20:36
В Москве продлили режим самоизоляции
20:30
Отсидевший кузбассовец устроил поножовщину из-за абсурдного спора
20:03
Жительница Петербурга получила серьезные ожоги из-за курения
19:39
В Петербурге водитель иномарки сбил пенсионерку
19:22
"Многих от меня тошнит": жена устроила разборки с Меньшиковым из "Дома-2"
19:19
Петросян спрятал от Степаненко картины на миллиард рублей
19:17
На парковке торгового центра в Москве зарезали мужчину
19:02
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:01
Коронавирус: последние новости сегодня, 2 апреля 2020 года
18:46
В Башкирии возросло число заболевших коронавирусом
18:45
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
18:31
"Ждем богомольчика маленького": Богомолов показал провокационное видео с Собчак
18:07
Жидкие перчатки: в России создали уникальное средство против коронавируса
17:52
"Промокали насквозь": артистке сериала "Адвокат Ардашев" пришлось померзнуть
17:42
Путин дал регионам дополнительные полномочия из-за коронавируса
17:33
Жительница Подмосковья в пьяном угаре пырнула ножом своего сожителя
17:10
Путин обратился с просьбой к россиянам
17:08
"Полинаркоман": жуткие подробности о состоянии Джигана
17:03
Сидите дома: Путин объявил о продлении нерабочих дней
16:57
"Я была в первом классе": Лолита шокировала подробностями сексуальных домогательств
16:45
"Проект завершен, а Луи все не уходит": звезда сериала "Кухня" о главной проблеме
16:39
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:39
Лишить чемпионского титула: соперник Нурмагомедова устроил скандал из-за сорвавшегося боя
15:56
"На войне как на войне": сын Малышевой борется с пандемией коронавируса
15:56
Понаровская изменилась до неузнаваемости после внезапного исчезновения
15:46
Стартовало голосование российской профессиональной премии "Внедорожник года 2020"
15:45
"С головой что-то стало": что произошло с Алибасовым после отравления "Кротом"
15:39
Барановская раскрыла подробности первой встречи с Гордоном
15:31
Звезда сериала "Мажор" Карина Разумовская рассказала о главном событии
15:13
"Вдохновляешь": экс-солистка SEREBRO умилила россиян
15:08
Как мошенники наживаются на смертельной эпидемии коронавируса
15:05
Доктор Комаровский раскрыл правила борьбы с коронавирусом
15:03
Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
14:54
Дочь Заворотнюк показала своего "маленького"
14:51
"Все равно еще вернется": адвокат Жорин раскрыл правду о разводе Петросяна и Степаненко
14:40
"Сорвало крышу": у Боярской пропали стеснение и стыд
14:38
Под Москвой двое похитителей попытались вынести кофемашины в большой сумке
14:32
Евгения Медведева сбежала из Канады
14:14
Знаменитую супермодель госпитализировали с коронавирусом
14:10
Обладающая лишним весом дочь Пригожина разделась для фотосъемки
13:59
Аршавин вымаливает разрешение платить детям меньше
13:57
"Я люблю выпивать": Башаров признался Корчевникову в алкоголизме
13:54
Бывший друг сообщил о похоронах в семье Пугачевой
13:49
Раскрыты детали нового обращения Путина к нации из-за коронавируса
13:41
Обращение Путина к народу в связи с коронавирусом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Армен плакал и благословлял: Цымбалюк-Романовская тайно вышла замуж за сына Джигарханяна
"Получила в затылок": на мать Лолиты Милявской напали
"Емеля-дурачок": Собчак раскрыла неожиданный секрет успеха Бузовой
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Фриске не любила Шепелева": новые подробности романа певицы и ведущего
Понаровская изменилась до неузнаваемости после внезапного исчезновения
Шоу-бизнес

"Никогда не был мальчиком": стилист Пугачевой призвал Киркорова признаться в гомосексуальности

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Джордж Ровалс публично обратился к королю российской эстрады. Мужчина требует, чтобы Филипп Киркоров заявил о своей сексуальной ориентации. 

Продолжение: Проклятый коронавирус оставил народ без Киркорова
прочитано 112336 раз

Модный эксперт в прошлом работал с Аллой Пугачевой и Джулией Робертс, так что довольно неплохо знает "кухню" шоу-бизнеса. Как отметил стилист, сейчас самое подходящее время для знаменитости совершить каминг-аут. Джордж Ровалс уверяет, что брак Филиппа Киркороа с Примадонной был фикцией. Они скоропостижно поженились, а потом женщина получала пятьдесят процентов всех доходов исполнителя. В паре не было теплых чувств. 

ПО ТЕМЕ

"Время хорошо пожрать!": лишившийся концертов Киркоров проводит дни в изоляции

"Забирает красивого мальчика и увозит": Жуков вспомнил экскурсию Киркорова по городу ангелов

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"Филипп по характеру никогда не был мальчиком, скорее – нежной девочкой", – рассказал дизайнер причесок. Он отметил, что даже по поведению короля российской эстрады можно понять, что тот предпочитает парней. Якобы об этом говорит положение его рук.

Ровалс призвал артиста "быть мужиком", как Элтон Джон, который честно сказал, что гей. Стилист заверил, что таких, как Киркоров, в российском шоу-бизнесе полно, однако все стесняются говорить об этом открыто. "Потом насильно женятся и рожают", – цитирует дизайнера "Собеседник.ru". 

Парикмахер намекнул на еще одного "теневого" гея. Ровалс заверил, что этот мужчина – бывший ведущий Первого канала. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Автор: 30 марта 2020, 18:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Выше всех: Киркоров ошарашил гостей Крутого своим ростом

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Лия Сиразиева
Ответить
А можно опять про коронавирус? , а то эта новость прям совсем бред
Наталья Панкова
Ответить
А про нынешнего мужа Пугачевой ничего стилист сказать не хочет?
Гость
Ответить
Да оно нам надо?В Думе их мало? А историю почитать-пруд пруди-монархи,цезари,композиторы,писатели,поэты и простые пастухи! А великие легионы,греки? Не нами этот Мир создан-не нам и судить.Каждый ответит за Себя.
Гость
Ответить
Кому какое дело до личной жизни Киркорова. Я не его фанатка, но ценю его за любовь к своей профессии, трудолюбие, заряд бодрости, жизнелюбие и т.д ИТ.п. Хватит лить грязь и хватит залезать всем в постель. Или он просто не обратил на вас внимание?
Гость
Ответить
И без официального признания бармалея фильки, все известно что он голубенький. И фигура бабская, плечи узенькие, ножки иксом. Весь такой мерзкий!
гость
Ответить
филька наверно не дал ему или наоборот побрезговал,кто этих заднеприводных разберет.
Гость
Ответить
етух,он везде петух.В данном случае ошибки быть неможет,<цензура> филька таится и не выдает своих любовников потому,что потом его очко будет востребовано на всю страну и не будет отбоя от желающих дабы присунуть ПрАтивному.
саваоф ф
Ответить
чья бы корова мычала
а фоточки этого ыксперда - спасибо, проблевался
саваоф ф
Ответить
муахахахахха
всемирно известный, ыксперд мира моды и самый самый
забейте в гугель его имя и вы никера там не найдете, фальшивая знаменитость
обыкновенный парикмахер, дутая личность
и п....р к тому же, не гей, а именно п....р
1

Популярные темы форума

Политика

Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций

Шоу-бизнес

"Хватит освиневать!": Гузеева решилась на кардинальные меры из-за карантина
Тихий ужас: тяжелая болезнь сделала Лазареву неузнаваемой
"Многих от меня тошнит": жена устроила разборки с Меньшиковым из "Дома-2"
Петросян спрятал от Степаненко картины на миллиард рублей

Проишествия

Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Опухшая Бабкина вышла на публику вопреки болезни

Артистка дала обещание и сдержала его
Шоу-бизнес

Какой ты горячий: Шаляпин две ночи подряд ублажал 75-летнюю старушку

Певец умеет доставить удовольствие
Шоу-бизнес

"Началова перед смертью тоже мне приснилась": Кравец разрыдалась от трагедии с Борисовой

Светская львица уверена, что подругу надо спасать
Шоу-бизнес

"Остался один на один со своей болезнью": Лещенко обратился к россиянам

Артист сделал заявление

Гороскоп

Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии
Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Евгения Медведева сбежала из Канады
"Золото все липовое": Губерниев врезал оправдавшейся Резцовой
Озверевшие россияне требуют исключить Трусову из сборной
Каждый день ставили капельницы: раскрыты подробности тяжелой операции Аделины Сотниковой

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+