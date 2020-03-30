"Никогда не был мальчиком": стилист Пугачевой призвал Киркорова признаться в гомосексуальности

Джордж Ровалс публично обратился к королю российской эстрады. Мужчина требует, чтобы Филипп Киркоров заявил о своей сексуальной ориентации.



Модный эксперт в прошлом работал с Аллой Пугачевой и Джулией Робертс, так что довольно неплохо знает "кухню" шоу-бизнеса. Как отметил стилист, сейчас самое подходящее время для знаменитости совершить каминг-аут. Джордж Ровалс уверяет, что брак Филиппа Киркороа с Примадонной был фикцией. Они скоропостижно поженились, а потом женщина получала пятьдесят процентов всех доходов исполнителя. В паре не было теплых чувств.

"Филипп по характеру никогда не был мальчиком, скорее – нежной девочкой", – рассказал дизайнер причесок. Он отметил, что даже по поведению короля российской эстрады можно понять, что тот предпочитает парней. Якобы об этом говорит положение его рук.

Ровалс призвал артиста "быть мужиком", как Элтон Джон, который честно сказал, что гей. Стилист заверил, что таких, как Киркоров, в российском шоу-бизнесе полно, однако все стесняются говорить об этом открыто. "Потом насильно женятся и рожают", – цитирует дизайнера "Собеседник.ru".

Парикмахер намекнул на еще одного "теневого" гея. Ровалс заверил, что этот мужчина – бывший ведущий Первого канала.