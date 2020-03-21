Оскорбленная участница "Холостяка" собирает вещи

Барбара Пино, без всяких сомнений, является самой яркой участницей "Холостяка". Даже не смотря на то, что девушка не раз заявляла, что пришла на проект лишь из-за своей страсти к приключениям. Тем не менее, Антон Криворотов сразу положил глаз на сексапильную модель. Другие участники приревновали главного героя к кубинке. Они в шутку предлагали вместе собраться и уехать со съемок.
В одном из выпусков Барбара и Антон откровенно побеседовали. Девушка рассказала о своих прошлых отношениях, которые впоследствии стали для нее болезненными. Мол, экс-супруг не давай ей развода и шантажировал. Мужчина грозился депортировать ее из страны. Все это было шесть лет назад, с тех пор кубинка не видела бывшего возлюбленного.
После Криворотов решил позвонить экс-супругу Пино и узнать у него лично подробности их разрыва. Такой поступок ошарашил Барбару. Недолго думая, участница принялась собирать вещи и заявила о своем желании покинуть проект.
"Он влез туда, и для меня это просто недопустимо. Если ты хочешь что-то узнать, подошел и спросил, в чем проблема? Это же неправильно!", – высказалась Пино.
Другие участницы проекта ринулись останавливать обиженную Барбару. Однако девушка была непреклонна. Останется ли Пино в проекте, пока неизвестно.
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