Знаменитого певца вышвырнули из Большого театра на глазах у толпы

Василий Вакуленко стал героем очередного выпуска ютуб-шоу Екатерины Варнавы. Общаясь с детьми и подростками, артист признался, что не любит балет. По мнению рэпера Басты, этот вид сценического искусства давно устарел.
Не так давно Василий и его жена посетили Большой театр. Звездная чета смотрела постановку "Ромео и Джульетта".
"Мне показалось немного комичным. Люди с маленькими мечами, с кортиками. Мне не хватило..." – поделился впечатлениями Василий Вакуленко.
По словам рэпера Басты, в какой-то момент ему стало так скучно, что он принялся комментировать происходящее на сцене. Сидящие рядом зрители юмора Василия не поняли. Не оценила острот Вакуленко и его жена. Супруга вышвырнула артиста из зала на глазах у сотни людей.
Также Василий Вакуленко рассказал, что ранее писал музыку для театра. Рэпер Баста участвовал в создании одной из постановок Андрея Кончаловского. "Небольшой эпизод писал, уже не помню, по какому произведению постановка", – добавил артист.
Василий отметил, что никогда не представлял себя на месте театрального режиссера. "Я в этом очень слабо разбираюсь, плохо образован для этого. Слабо себе представляю, как это люди создают, когда хожу в театр", - сказал рэпер Баста в ютуб-шоу "Вопросы взрослому".
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