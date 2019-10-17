Завладевшего футбольным клубом Басту похвалили

Манукян отметил, что певец не первый в своем роде, кто владеет футбольным клубом. В пример он привел Элтона Джона.
"Тот факт, что Баста закрыл все долги СКА-Ростов – это похвально. То, что выделил клубу на текущую деятельность десять миллионов – это прекрасно", – высказался собеседник "Дни.ру". При этом он добавил, что все же профессиональный футбольный клуб требует как минимум в десять раз больше вложений.
"Если все это не закончится через короткое время тотальным разочарованием, это будет уже большой успех. В то, что удастся создать серьезный бизнес на основе клуба третьей по значимости лиги страны, я пока не верю", – заявил Манукян. Он напомнил, что СКА – это легенда.
"Вице-чемпионы, обладатели кубка страны, дошли до 1/8 финала в Кубке Кубков. Славная история. Хочется верить в чудо и в то, что Басте удастся былую славу клуба возродить", – отметил эксперт. В заключение Манукян пожелал рэперу Басте удачи.
Напомним, ранее стало известно, что музыкант и продюсер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, официально стал владельцем известного ФК. Исполнитель пригласил специалистов футбольной индустрии, которые займутся управлением СКА. За собой рэпер Баста оставил развитие коммуникационных направлений и работу со спонсорами, передает РИА Новости.
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