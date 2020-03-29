"Не могу успокоиться": у Бузовой началась черная полоса

Ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова переживает непростой период. Знаменитость сообщила поклонникам об операции.

Артистка поведала, что ее собака по кличке Ева перенесла операцию по удалению семи зубов. "Врач сказал, что для нее так будет лучше. Но я очень переживаю. Не могу успокоиться", – поделилась Ольга Бузова с подписчиками.

На своей странице в "Инстаграме" звезда разместила фотографию, где она держит на руках своего йоркширского терьера. В подписи к снимку телеведущая поинтересовалась у пользователей, которые имеют собаку, сталкивались ли они с подобной ситуацией.

Одной из первых откликнулась актриса театра и кино Наталья Рудова. Она рассказала, что все йоркширские терьеры имеют проблемы с зубами. "Что делать, по породе так у них. Так будет лучше. Могла и челюсть сгнить", – выразила мнение знаменитость.

Многие поклонники отметили, что неприятности преследуют Ольгу Бузову, в ее жизни наступила черная полоса. Так, накануне стало известно, что все рестораны телеведущей BUZfood в Москве закрыли из-за неуплаты налогов.