"Не могу успокоиться": у Бузовой началась черная полоса

Артистка поведала, что ее собака по кличке Ева перенесла операцию по удалению семи зубов. "Врач сказал, что для нее так будет лучше. Но я очень переживаю. Не могу успокоиться", – поделилась Ольга Бузова с подписчиками.
На своей странице в "Инстаграме" звезда разместила фотографию, где она держит на руках своего йоркширского терьера. В подписи к снимку телеведущая поинтересовалась у пользователей, которые имеют собаку, сталкивались ли они с подобной ситуацией.
Одной из первых откликнулась актриса театра и кино Наталья Рудова. Она рассказала, что все йоркширские терьеры имеют проблемы с зубами. "Что делать, по породе так у них. Так будет лучше. Могла и челюсть сгнить", – выразила мнение знаменитость.
Многие поклонники отметили, что неприятности преследуют Ольгу Бузову, в ее жизни наступила черная полоса. Так, накануне стало известно, что все рестораны телеведущей BUZfood в Москве закрыли из-за неуплаты налогов.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
Сидим дома!Люди ваше мнение
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