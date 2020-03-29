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"Не могу успокоиться": у Бузовой началась черная полоса

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова переживает непростой период. Знаменитость сообщила поклонникам об операции.

Продолжение: "Емеля-дурачок": Собчак раскрыла неожиданный секрет успеха Бузовой
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Артистка поведала, что ее собака по кличке Ева перенесла операцию по удалению семи зубов. "Врач сказал, что для нее так будет лучше. Но я очень переживаю. Не могу успокоиться", – поделилась Ольга Бузова с подписчиками.

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На своей странице в "Инстаграме" звезда разместила фотографию, где она держит на руках своего йоркширского терьера. В подписи к снимку телеведущая поинтересовалась у пользователей, которые имеют собаку, сталкивались ли они с подобной ситуацией.

Одной из первых откликнулась актриса театра и кино Наталья Рудова. Она рассказала, что все йоркширские терьеры имеют проблемы с зубами. "Что делать, по породе так у них. Так будет лучше. Могла и челюсть сгнить", – выразила мнение знаменитость.

Многие поклонники отметили, что неприятности преследуют Ольгу Бузову, в ее жизни наступила черная полоса. Так, накануне стало известно, что все рестораны телеведущей BUZfood в Москве закрыли из-за неуплаты налогов.

Автор: 29 марта 2020, 17:23

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
У тупицы черная полоса началась тогда когда ее папа с мамой придумали.
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