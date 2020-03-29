Занявшаяся бизнесом Бузова с треском провалилась

Ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова потерпела крупную неудачу. Рестораны звезды BUZfood закрыли по всей Москве из-за неуплаты налогов.

В ноябре прошлого года компанию телеведущей "Бузова Рест Компани" оштрафовали на 100 тысяч рублей. Поводом стали нарушения при продаже алкогольных напитков. Как уточняет StarHit, сейчас счет ресторанной сети артистки заморожен.

Напомним, два года назад Ольга Бузова решила открыть рестораны в Москве и Санкт-Петербурге. Известно, что на одно заведение BUZfood в центре столицы певица потратила около 10 миллионов рублей, однако проект так и не принес доход.