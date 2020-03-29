"Это будет большая потеря": Цой потрясена свалившейся на Лещенко бедой

Анита Цой не смогла остаться равнодушной после того, как узнала об ухудшении самочувствия Льва Лещенко. Певица молится за здоровье народного артиста.

Несколько дней назад Лев Лещенко был доставлен в медицинский центр в Коммунарке с симптомами пневмонии. Врачи выявили у артиста новый тип коронавируса COVID-19.

В первые сутки состояние певца резко ухушилось: у него усилилась одышка и снизились показатели оксигенации крови. Медики приняли решение экстренно перевести Лещенко в реанимацию.

Позднее врачам удалось стабилизировать его состояние. Артист пошел на поправку, и через некоторое время его отправили в обычную палату к супруге.

Поклонники и коллеги всерьез испугались за здоровье 78-летнего певца, ведь он относится к группе риска. Чаще всего жертвами нового коронавируса становятся пожилые люди.

Певица Анита Цой призналась, что была потрясена случившемся. В эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ звезда выразила надежду, что врачам удастся сберечь народного артиста. "Это будет большая потеря, если с ним что-нибудь случится", – заявила она.

Также Цой обратилась лично к Лещенко. Она назвала певца аккуратным человеком и призвала его не падать духом и не унывать.

"Вы никогда не сделаете хуже своему здоровью, поэтому держитесь. Мы будем за вас молиться", – сказала знаменитость.