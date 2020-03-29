"Это будет большая потеря": Цой потрясена свалившейся на Лещенко бедой

Несколько дней назад Лев Лещенко был доставлен в медицинский центр в Коммунарке с симптомами пневмонии. Врачи выявили у артиста новый тип коронавируса COVID-19.
В первые сутки состояние певца резко ухушилось: у него усилилась одышка и снизились показатели оксигенации крови. Медики приняли решение экстренно перевести Лещенко в реанимацию.
Позднее врачам удалось стабилизировать его состояние. Артист пошел на поправку, и через некоторое время его отправили в обычную палату к супруге.
Поклонники и коллеги всерьез испугались за здоровье 78-летнего певца, ведь он относится к группе риска. Чаще всего жертвами нового коронавируса становятся пожилые люди.
Певица Анита Цой призналась, что была потрясена случившемся. В эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ звезда выразила надежду, что врачам удастся сберечь народного артиста. "Это будет большая потеря, если с ним что-нибудь случится", – заявила она.
Также Цой обратилась лично к Лещенко. Она назвала певца аккуратным человеком и призвала его не падать духом и не унывать.
"Вы никогда не сделаете хуже своему здоровью, поэтому держитесь. Мы будем за вас молиться", – сказала знаменитость.
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