"Ушла в беспредел": юная дочь Крутого зажгла танцем на камеру в полуголом виде

Семья знаменитого российского композитора решила переждать пандемию коронавируса в американском Майами. Но карантин ввели и там.

Но Игорь Крутой и его находчивая семья нашли, чем занять себя на побережье Атлантики. Не имея возможности общаться с одноклассниками, 16-летняя дочь артиста Александра решила посвятить себя танцам.

В своем инстаграм-аккаунте Крутой опубликовал видео, на котором девушка зажигательно танцует у окна. При этом из одежды на ней были лишь худи, бюстгальтер и короткие джинсовые шорты. По словам композитора, выступлением руководила его жена – бизнесвумен Ольга Крутая.

"Семья под жестким руководством Олюшки Крутой ушла в танцевальный и вокальный беспредел. Все-таки, не забывают, что глава семьи трудится в шоу-бизнесе", – написал 65-летний артист под видео.

Стоит отметить, что предыдущая вечеринка в семье Крутых закончилась печально. День рождения сестры композитора пришли отметить ряд звезд российского шоу-бизнеса. Вскоре стало известно, что один из присутствовавших – певец Лев Лещенко заразился коронавирусом, а затем попал в реанимацию. С подозрением на инфекцию в больнице также находится Игорь Николаев.



