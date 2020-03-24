"Возьму огнетушитель": Басков пообещал Буйнову огненный праздник

24 марта Народному артисту исполнилось 70 лет. В честь круглой даты мужчина разоткровенничался на шоу Бориса Корчевникова и рассказал о своих бурных романах. Музыкант не может поверить, что ему стукнуло столько лет – теперь он примерный семьянин и любящий дедушка.
Николай Басков в своем инстаграм-аккаунте поздравил давнего друга с праздником и обнадежил, заверив, что ребята закатят шикарную вечеринку в честь именинника. Главному блондину российской эстрады, видимо, уже не терпится повеселиться, и он мечтает о по-настоящему жаркой "гулянке" с коллегами. "Я возьму огнетушитель", – в шутку написал артист.
Певец отметил положительные качества юбиляра, назвав его талантливым исполнителем и человеком-эпохой. Также Басков пожелал Буйнову здоровья, драйва, безмерной любви, исполнения задуманного и счастья с супругой Еленой.
Подписчики Николая поддержали именинника и присоединились к теплым словам кумира. "Александр с Днем Рождения. Всех благ здоровья успехлв (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С днём рождения Александр!!! Здоровья Добра Благополучия", "С днем рождения, человек невероятного таланта и замечательного исполнения песен!"
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