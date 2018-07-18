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Эмин Агаларов увозит красавицу-жену в Азербайджан

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова. Фото: instagram
Эмин Агаларов с супругой проведут медовый месяц в Баку. Популярный исполнитель выбрал этот город неспроста.
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На днях Эмин Агаларов впервые прокомментировал свою свадьбу с обладательницей титула "мисс Мордовия – 2004" Аленой Гавриловой. Это случилось на концерте его друга Григория Лепса. На вопрос, поедут ли молодожены в свадебное путешествие, Эмин ответил утвердительно. "Куда поедем? Это секрет! А то вдруг вы туда все приедете", – пошутил Агаларов.

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Впрочем, певец немедленно посерьезнел. "На самом деле я жду вас в Баку на фестивале "Жара". Моя жена тоже там будет, ведь наша свадьба стала для меня самым ярким, долгожданным и запоминающимся событием этого года", – цитируют популярного исполнителя "7Дней".

Свадьба Эмина и Алены состоялась, предположительно, 14 июля. Торжество прошло в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate, который принадлежит семье Агаларова. На торжество были приглашены только самые близкие и друзья: певицы Зара, Анита Цой, Полина Гагарина, популярные исполнители Тимати, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, продюсер Сергей Кожевников с супругой Екатериной и другие.

О романтических отношениях Агаларова и Гавриловой стало известно весной 2016 года. Отметим, что для певца это второй союз – он был женат на Лейле Алиевой, которая подарила ему двух сыновей. В 2015 году супруги расторгли брак, однако сохранили дружбу. Более того, в интервью Эмин признался: окажись он в прошлом, вновь сделал бы предложение Лейле.

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Автор: Наталья Аряева18 июля 2018, 08:56

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