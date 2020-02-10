"Не было еды совсем": отец Пьехи прозябает в нищете

Певец Стас Пьеха воспитывался отчимом. Родной отец – джазовый музыкант Пятрас Герулис – ушел из семьи, когда мальчику был всего год.

Уже будучи взрослым, артист решил разыскать своего родителя и познакомиться лично. Несмотря на долгую разлуку, они быстро нашли общий язык. Но видятся редко, так как у Стаса постоянно гастроли.

Стоит признать, что условия жизни Герулиса оставляют желать лучшего. Пенсионер живет в заставленной хламом грязной старой квартирке на пенсию, которая составляет всего 16 тысяч рублей. Тем не менее, надо отдать должное, несмотря на беспорядок в доме, пожилой мужчина тщательно следит за своим внешним видом. Он регулярно стирает и тщательно отглаживает костюмы и рубашки, в которых ходит в соседнюю столовую для малоимущих.

"Было время, когда не было еды совсем, выживал. Ходил по мусоркам, искал там помидоры, баночку меда. Сейчас раз в день хожу в социальную столовую", – поделился родитель Пьехи.

Джазовый музыкант отметил, что раньше сын хорошо помогал ему в материальном плане. Конечно, Стас и сейчас высылает отцу деньги. Но, правда, суммы стали значительно меньше. Сложно сказать, с чем это связано. Ранее Пьеха говорил, что у его отца пристрастие к алкоголю, возможно поэтому заботливый сын не высылает отцу лишнюю копеечку. Чтоб не пропил. А может, певец просто-напросто скупится.