Принц Гарри бросил Маркл с ребенком и уехал к бывшей

Посетившие последние светские мероприятия герцоги Сассекские собрались обратно в Канаду. Но принц Гарри не спешит паковать чемодан.

"Прощальный тур" Меган Маркл и принца Гарри в Великобритании завершился. Через неделю вступит в силу так называемый "мегзит", когда герцоги Сассекские лишатся привилегий королевской семьи. Пока Меган собирается обратно в Канаду, где ее ждет сын Арчи.

Принц Гарри решил задержаться в Великобритании. Давние товарищи устроили ему прощальную вечеринку. Стало известно, что на торжество пришла и экс-избранница Гарри Челси Дэйви.

Как пишет Пятый канал со ссылкой на The Sun, принц был очень рад видеть свою бывшую, ведь они до сих пор поддерживают связь. Инсайдер издания рассказал, что друзья над ними во время вечеринки подшучивали. Однако все считают, что Гарри очень любит Меган и изменять он ей не станет.

Торжество не посетил его старший брат Уильям. Известно, что у родственников плохие отношения. Они испортились еще до того, как Гарри женился на Меган. Причиной разлада стала служба герцога Сассекского в армии, после которой он вернулся совсем другим человеком. Гарри с трудом привыкал к королевской жизни. Он даже хотел быть пожарными или профессионально заниматься регби. К тому же, младший брат даже злился на Уильяма, ведь из-за него он всегда на вторых ролях.