Звезда "Ранеток" вышла замуж в третий раз

Бывшая участница группы "Ранетки" Женя Огурцова вышла замуж в третий раз. Имя нового избранника она пока держит в секрете.
"Такой свадьбы у меня никогда не было. Я впервые чувствовала такое волнение! Я чуть в обморок не упала, когда жених зашел за мной, и еле сдержала слезы в ЗАГСе", – цитирует артистку Life.
Напомним, что в 2010 году Женя Огурцова узаконила отношения с музыкантом Павлом Авериным. Супруги прожили в браке три года. Вторым мужем артистки стал дизайнер Анатолий Рамонов. У пары есть сын Марк, сообщает "Комсомольская правда".
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