Теперь только мультики озвучивать: Голливуд плюнул в лицо Меган Маркл

Меган Маркл мечтает вернуться к работе после сложения с себя королевских полномочий. Недавно женщина обратилась к своему агенту.

Девушка заявила, что хотела бы снова сниматься в фильмах и сериалах, однако пока ей ничего не предлагают. В столице кинематографа дали понять, что она не самый желанный гость на студиях. Так что, возможно, жене принца Гарри придется начинать карьеру практически с нуля.

Недавно герцогиня обратилась к продюсерам Disney с надеждой, что те подберут ей какую-нибудь роль в одной из вселенных вроде Marvel. Однако ей отказали. Зато Меган заметил сценарист сериала "Симпсоны".

Он предложил жене принца озвучить одного из героев. Мультипликационное шоу идет на ТВ с 1989 года, и там постоянно появляются новые персонажи. Правда, обычно они не держатся на экранах дольше пары серий. Впрочем, для начала Меган Маркл подойдет и это. Как сообщает издание The Mirror, супруга Гарри приняла предложение и уже работает над озвучкой.

Напомним, в начале этого года стало известно, что внук Елизаветы II и его жена, американская актриса Меган Маркл, решили сложить с себя королевские полномочия. Пара намерена самостоятельно зарабатывать на жизнь. Сейчас семья находится в процессе окончательного переезда в Канаду. Сообщается, что в апреле они уже перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи.