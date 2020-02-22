Билеты больше не покупают: Разин раскрыл шокирующую правду о Баскове

Музыкальный продюсер уже более 30 лет работает в шоу-бизнесе. По его словам, за эти годы индустрия сильно изменилась. В 90-е годы шоу-бизнес был очень модным: каждый бандит имел своего артиста и гордился этим. Однако сегодня интерес к звездам эстрады пошел на спад.
Андрей Разин считает, что кризис больно ударил по многим исполнителям первой величины. "Басков вообще не продается: 200 билетов, а остальные раздает бесплатно", – раскрыл шокирующую правду музыкальный продюсер. На аналогичную уловку пошел и поп-певец Филипп Киркоров, чтобы не разочаровывать поклонников.
В беседе с телеканалом 78.ru продюсер группы "Ласковый май" также высказался о конфликте с исполнителем Юрием Шатуновым. В эфире программы "Привет, Андрей!" певец обвинил Андрея Разина в том, что тот использует запись его голоса на своих выступлениях. Заслуженный артист опроверг эти данные.
В то же время Андрей Разин признался, что не держит зла на бывшего подопечного. "Я понимаю, что им манипулируют в силу его неграмотности и ограниченности", – отметил он. Продюсер надеется, что в скором времени ему удастся восстановить хорошие отношения с Юрием Шатуновым.
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