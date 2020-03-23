Отец сообщил о препятствиях свадьбе Виторгана и Нинидзе

В Сети муссируются слухи о том, что актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе намерены пожениться. Ситуацию прокомментировал отец артиста Эммануил Виторган.

Романтические отношения между Максимом Виторганом и Нино Нинидзе зародились после того, как тот оформил развод со скандально известной ведущей Ксенией Собчак. Артисты познакомились в компании общих друзей, потом начали переписываться, завязался роман.

Интересно, что вначале влюбленные тщательно скрыли отношения от прессы, но недавно дали откровенное интервью и снялись в фотосессии, для которой даже отправились в экзотический Оман. Несмотря на то, что пара не живет вместе, в Сети стали муссироваться слухи, будто свадьба артистов не за горами. Особо наблюдательные поклонники умудрились рассмотреть на безымянном пальце правой руки Нино кольцо, похожее на обручальное.

Тогда журналисты побеседовали с отцом Максима Эммануилом Виторганом. Начали с того, что обсудили недавнюю болезнь актера. Виторган признался, что хотел ехать к сыну в больницу, однако тот запретил, уверив, что с ним не случилось ничего страшного, еды у него полно и вообще скоро он уже выпишется.

Затем Эммануил Виторган затронул тему вероятной свадьбы сына с молодой актрисой Нино Нинидзе. "Если ребята чувствуют это, дай Бог, никаких препятствий в этом смысле не будет, кроме поздравлений и пожеланий всего самого наилучшего", – заявил легендарный актер.

Эммануил Виторган отметил, что его сын очень "теплый" и "семейный". Отметим, что сам 80-летний артист счастливо женат в третьем браке. С женой Ириной актер воспитывает двух дочерей: двухлетнюю Этель и шестимесячную Клару.