Сын Никоса Сафронова страдает без туалетной бумаги

Во время пандемии коронавируса жители многих стран ринулись в магазины делать покупки и запасаться продуктами и товарами первой необходимости, чтобы вдоволь прокормить себя, сидя на карантине. С прилавков супермаркетов пропали гречка и макароны. Также настал дефицит туалетной бумаги, которую покупатели вынесли из магазинов в огромных количествах.
На массовую истерию отреагировал сын художника Никоса Сафронова Лука. Он записал видео, где просит жителей успокоиться и прекратить запасаться продуктами и товарами, и опубликовал в "Инстаграм". Мужчина отметил, что пропажа круп из магазинов его так не расстраивает, как исчезновение туалетной бумаги. Ведь без нее Лука страдает уже два дня.
Интересно, что звезды шоу-бизнеса также боятся остаться голодными и без средств гигиены во время карантина. Недавно в Сеть попало видео, где хоккеист Александр Овечкин выгружает из продуктовых тележек огромное количество товаров. Также Лолита Милявская призналась, что запаслась гречкой. При этом звезда призвала россиян не паниковать.
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