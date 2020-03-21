Волочкова растопырилась перед званым гостем

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова, как и многие звезды шоу-бизнеса, отправилась на карантин. У нее также отменились концерты, и появилась масса свободного времени. Свои фирменные шпагаты балерина делает не только на выступлениях. Известно, что представление она может устроить даже у себя дома.
Недавно особняк Анастасии посетил ее очень хороший знакомый Лев. По словам звезды, 44-летний мужчина занимается ремонтов обуви и прочих изделий. Волочкова опубликовала в "Инстаграм" видео, где рассказала, что Лев отремонтировал чуни, которые балерина носит уже 10 лет. Чтобы продемонстрировать прочность обуви, Анастасия сделала вертикальный шпагат прямо на глазах гостя. Видно, что из-за сапог ей это доставило физический дискомфорт – когда опустила ногу, развернула корпус.
Напомним, недавно Волочкова призналась, что считает пандемию коронавируса отчасти выдуманной историей. Ведь отмена концертов для ее была потрясением. Также балерина устала из-за сложившейся ситуации в мире.
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