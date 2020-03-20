Меладзе неожиданно отреагировал на обращение Брежневой

По слухам, Вера Брежнева и Константин Меладзе тайно встречались на протяжении десяти лет. Влюбленным приходилось скрывать отношения, ведь на тот момент продюсер был женат. Супруга Яна Сумм родила Константину троих детей, но в 2013 году подала на развод, когда отношения Меладзе с певицей Верой Брежневой стали достоянием общественности.
Влюбленные оформили отношения в 2015 году, причем не в России, а в Италии. О бракосочетании российские журналисты узнали случайно от своих заграничных коллег. С тех пор Брежнева и Меладзе перестали скрываться, однако предпочитают не выставлять личную жизнь напоказ. Отметим, что общих детей у пары пока нет.
Из-за недостатка информации в Сети то и дело муссируются слухи о том, что Вера и Константин на грани развода. Хотя примерно с той же частотой обсуждают интересное положение певицы, якобы готовящейся подарить мужу ребенка.
В качестве исключения Вера Брежнева все же порадовала поклонников, опубликовав видео, на котором запечатлела Константина Меладзе. Композитор предстал перед многочисленной публикой в черной футболке с надписями, играющим на синтезаторе.
"Здравствуйте!" – обратилась к мужу Вера Брежнева. Тот поздоровался в ответ. "Чем занимаетесь?" – поинтересовалась певица. "Ерундой", – выдержав паузу, отреагировал Константин Меладзе и хихикнул. Певица ответила ему взрывом смеха. "А вы чем занимаетесь?) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – спросила у подписчиков ее инстаграм-аккаунта Вера Брежнева.
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