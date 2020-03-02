"Я вся переделанная": откровение Кудрявцевой о количестве операций вызвало шок

Лера Кудрявцева решила откровенно поговорить о пластических операциях, которые ей пришлось перенести. Было известно лишь о том, что телеведущая увеличила грудь.

В декабре 2019 года Лера Кудрявцева попала в больницу, когда у нее в груди лопнул имплант. Телеведущая ходила с силиконом 15 лет, за это время вещество распространялось по ее организму и вызывало воспаление. Лера могла лишиться жизни. Но специалистам удалось спасти телеведущую. Они буквально выгребали силикон из нее.

Некоторые поклонники Кудрявцевой считают, что она изменила не только грудь. Сравнивая внешность телеведущей с ее более ранними фотографиями, люди предполагают – Лера изменила как минимум форму носа.

В интервью ютуб-шоу "Алена, блин!" Кудрявцева рассказала, что за всю жизнь делала лишь одну операцию – по увеличению груди. Больше она ни по какому поводу не ложилась под нож хирурга. Ее красота – дар природы, уверяет Лера. А недостатки на лице она скрывает под качественно сделанным макияжем.

"Они постоянно пишут, что я вся переделанная. Готова, чтобы ко мне пришел доктор и полностью меня осмотрел и сказал, что изменено, а что – нет", – заявила телеведущая.

Также Лера отметила, что больше никогда не будет делать пластические операции в погоне за молодостью. Сейчас она очень рада, что избавилась от имплантов и привыкает жить с грудью меньшего размера.