"Бог простит": Малахов встал на колени и впился в грудь Бледанс на корпоративе

В последнее воскресенье перед Великим постом православные верующие традиционно просят у всех прощения. Андрей Малахов в этот день созвал друзей в московском ресторане. Телеведущий, стоя на коленях, решил попросить прощения за все "вольное и невольное". Таким поступком Малахов растрогал присутствующих.
"Хочу попросить у вас прощения, если обидели, если не доплатили, если осудили", – обратился Малахов к гостям.
"Андрюша, мы тебя прощаем!", "Бог простит, и мы простим", – ответили ему присутствующие.
Поддержать Малахова решил вице-президент Академии российского телевидения Александр Митрошенков. Он также перед всеми встал на колени.
Отдельное "прости", видимо, услышала супруга Андрея Малахова – Наталья Шкулева. Ведь на вечеринке телеведущий поцеловал в грудь Эвелину Бледанс. Видео опубликовала актриса в своем инстаграм-аккаунте.
Подписчики Бледанс не стали осуждать поступок Малахова, а, напротив, заступились за него в комментариях.
"Конечно, декольте до пояса, кто бы устоял", "Малахов исполнил мою мечту", – написали фолловеры.
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