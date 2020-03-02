"Маленькая сладость": певица Пелагея умилила россиян семейными видео с дочкой

Дочь исполнительницы продемонстрировала владение иностранным языком. Пелагея спросила, как на английском будет "птичка". Таисия ответила верно: bird. И с гордостью добавила, что знает "все английские языки". Артистка показала процесс обучения дочери, сообщает Пятый канал.
Кроме того, малышка порадовала звездную маму и ее поклонников исполнением песни про коня из репертуара группы "Любэ". А в другом ролике дочь певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина решила объяснить, из чего делают компот.
Фолловеры пришли в восторг от домашних кадров дочери знаменитости. "Маленькая сладость", "Вся в мамочку", "Чудо-девочка", – высказались подписчики певицы Пелагеи.
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