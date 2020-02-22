"Хочется спрятаться": Пелагея высказалась о своем состоянии после развода

Развод с хоккеистом Иваном Телегиным больно ударил по певице Пелагее. Артистка столкнулась с большим давлением со стороны общественности.

В конце прошлого года популярная исполнительница сообщила поклонникам печальную новость: она решила развестись со своим супругом. Причину расставания артистка отказалась назвать. В то же время Пелагея пообещала сохранить дружеские отношения с бывшим возлюбленным ради воспитания дочери Таисии.

Через несколько месяцев артистка наконец решила рассказать правду о своей личной жизни. В минувшую пятницу знаменитость побывала на шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале, где поблагодарила поклонников за поддержку, добавив, что не хочет привлекать много внимания к своему разводу.

Исполнительница отметила, что расставание с Иваном Телегиным стало для нее серьезным испытанием. В прессе сразу распространились слухи о том, что к разрыву супругов мог привести новый роман хоккеиста. Ряд изданий напомнил, что артистка сама когда-то увела спортсмена от беременной возлюбленной.

В результате певица Пелагея столкнулась с большим потоком негативных комментариев от недоброжелателей. "Я оказалась вдруг неожиданно в той точке, в которой я всегда хотела оказаться меньше всего. Это такой процесс, когда хочется спрятаться в комнатке с закрытыми шторками", – поделилась знаменитость.

Однако в конце концов исполнительница смогла взять себя в руки. Она поняла, что может использовать негативный опыт для трансформации. Звезда начала ходить на бокс, чтобы научиться защищать себя и "не быть котом Леопольдом". "Потом, я же мать. Мать должна быть весела, с утра – бодра", – цитирует певицу Пелагею телеканал "360".