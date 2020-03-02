"Разрыв аорты": Надежда Бабкина сообщила о жуткой смерти в семье

У певицы были очень теплые отношения с младшим братом Валерием. Мужчина был военным и отличался прекрасным здоровьем. Но судьба сыграла с ним злую шутку: в расцвете лет он умер за считанные минуты.
Трагедия произошла 16 лет назад после празднования Нового года. Они вместе гуляли по лесу, посещали баню и веселились. Через несколько минут после того, как артистка уехала домой на своем автомобиле, Надежда Бабкина получила звонок от снохи. Та сказала, чтобы певица возвращалась, потому что ее брат умирает.
Вернувшись, звезда увидела у дома скорую помощь и милицию. Подойдя к родственнику, Надежда Бабкина была шокирована. "Он лежит на полу черного цвета – разрыв аорты и сердце мгновенно", – поделилась с ведущей Лерой Кудрявцевой исполнительница.
В тот момент певица стала хватать брата за ноги и почувствовала, что его тело еще теплое. Надежда Бабкина сначала не поняла, что тот уже мертв. "Я смотрю на него, а он лежит мертвый на полу синего цвета и улыбка на лице", — вспомнила жуткий момент артистка.
Тяжелее всего ей было рассказать о смерти брата матери. Вскоре после трагедии Надежда Бабкина предложила ей переехать в Москву, но та отказалась, признавшись, что не хочет менять обстановку и бросать друзей.
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