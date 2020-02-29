"Не такого я желала сыну": Бабкина влепила смачную пощечину своей невестке

Вечером 29 февраля в эфире телеканала НТВ будет показан новый выпуск передачи "Секрет на миллион", посвященный личной жизни Надежды Бабкиной. Согласно анонсу программы, артистка поделилась с ведущей подробностями отношений с невесткой.
На съемочной площадке певица призналась Лере Кудрявцевой, что очень любит своего единственного сына Данилу, и поэтому не сразу одобрила его избранницу Татьяну. "Не такого я желала сыну", – влепила своей невестке пощечину звезда.
Рассказала артистка и о своем гражданском муже Евгении Горе. Они встречаются около 17 лет, однако пока не спешат в ЗАГС. Исполнительница показала зрителям роскошный подарок от любимого. "Вот Женя мне подарил кольцо. Этот камень – настоящий топаз", – цитирует ее Teleprogramma.pro.
Напомним, Надежда Бабкина была официально замужем один раз. С 1974 по 1991 год ее супругом был барабанщик ВИА "Самоцветы" Владимир Заседателев. У пары есть сын Данила. В 2007 году наследник артистки женился на Татьяне. Пара воспитывает троих детей – сына Георгия и дочек Веру и Марфу.
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